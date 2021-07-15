بايدن يُشارك في اجتماع “أبيك” لمناقشة تداعيات كورونا

يُشارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع قادة دول منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، في اجتماع افتراضي، يُعقد الجمعة؛ لمناقشة أزمة كورونا، وجهود التعافي العالمي.

المتحدثة باسم البيت الأبي، جين ساكي؛ قالت إن الزعماء سيُناقشون خلال الاجتماع، الذي تتَرأسه رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إنهاء الجائحة ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وأشارت إلى أن هذه أول مشاركة لـ”بايدن” مع العديد من قادة “أبيك”، ونوهت بأن “بايدن” سيُطلع نظراءه على جهود الولايات المتحدة لتوفير لقاحات “كوفيد” لدول آسيا والمحيط الهادي.

من جهتها، أشارت “أرديرن”، إلى أهمية هذا الاجتماع الإضافي، للمجموعة، المكوّنة من 21 دولة، قبل اجتماعها الرسمي المقرر في شهر نوفمبر المقبل؛ بما يعكس الرغبة في معالجة تأثير الوباء.

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