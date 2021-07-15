تراجع الإقبال على توريد الأضاحي بسبب سعر الصرف

تشهد أسواق الأغنام في ليبيا، هذه الفترة، ارتفاعًا في وتيرة المبيعات، تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الأضحى، وسط إجراءات من وزارة الاقتصاد، التي راسلت محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن سرعة الموافقة على طلبات الاعتمادات كافة المقدمة من الشركات الموردة للأضاحي.

وأوضحت الوزارة أن احتياج السوق المحلي من الأغنام الموردة لا يتجاوز 30 ألف رأس.

من جانبه، قال وزير الزراعة والثروة الحيوانية حمد المريمي، في تصريحاتٍ رسميةٍ إن الإقبال على توريد الأضاحي هذا العام يعدّ قليلاً؛ بسبب سعر الصرف الجديد للدولار، والذي تم اعتماده خلال يناير الماضي عند 4,5 دنانير.

وأرجع “المريمي” العزوف إلى ارتفاع أسعار تكلفة الأضاحي الواردة من الأسواق الأوروبية.

وتستورد ليبيا أغنامًا، سنويًا، بمناسبة العيد، من إسبانيا ورومانيا وتركيا والسودان؛ لتغطية الطلب في السوق المحلية.

وتتراوح أسعار الأغنام المستوردة في السوق المحلي ما بين 500 و 700دينار، فيما تتراوح أسعار الأضاحي المحلية بين 1000 و 1500 دينار، مع وجود بعض الاستثناءات في الأسعار التي تسجّل أعلى من ذلك بقليل.

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