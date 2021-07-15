الرئاسي يستمع لإحاطة رئيس للجنة الوزارية المعنية بدعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر

اجتمع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة الوزارية “وليد اللافي” مع عضوا المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي و”موسى الكوني”.

تناول الاجتماع مناقشة ودعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر، وكذلك التأكيد على استمرار التعاون بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لضمان نجاح عمل اللجنة الذي سيساهم في إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، كما تم التواصل مع مؤسسات الدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

ومن جهته أكد الكوني المكلف بملف الانتخابات على أهمية التشاور المستمر مع المجلس الرئاسي، وكذلك وضعه في صورة عمل اللجنة ليقدم لها الدعم حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

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