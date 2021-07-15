الكيلاني تجتمع مع ممثلي مكتب الأمم المتحدة لمناقشة مواضيع عمل المكتب بالدولة الليبية

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” اجتماعاً مع الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة “كريستينا ميرفين” المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفريق المصاحب لها.

نوقش خلاله العديد من المواضيع التي تخص عمل المكتب بالدولة الليبية بكيفية التعامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ كل البرامج من بينها التدريب وملف الهجرة وغيرها .

وبدورها أكدت الكيلاني على أهمية العمل مع الأمم المتحدة لتطوير المؤسسات الاجتماعية وتدريب الموظفين وأن تكون هذه البرامج وفق خطط مدروسة باتفاق الطرفين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية