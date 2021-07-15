مكافحة الفساد تبارك القبض على منتحل صفة رئيس الهيئة من قبل النائب العام

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باركت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإجراءات المتخذة من النائب العام بخصوص إلقاء القبض على منتحل صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ الشيخ.

وأهابت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لمجلس النواب والمتمثلة في اللجنة المؤقتة برئاسة الممثل القانوني الوحيد عمر الدليمي، لكافة موظفي الهيئة بعدم الانصياع للإجراءات المتخذة من قبل منتحل الصفة.

وطلبت الهيئة كافة الموظفين الاستمرار في أعمالهم تحت اشراف اللجنة المؤقتة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنبثقة من مجلس النواب، مؤكدة على عدم إقصاء أي موظف من مهامه.

وطمأنت هيئة مكافحة الفساد كل موظفي الهيئة كل من صدر له قرار تعيين أو عقد أو نقل أو ندب من قبل منتحل صفة رئيس الهيئة سيتم تسوية وضعه الوظيفي والقانوني عن طريق قرارات تصويب تصدر من اللجنة المؤقتة بالهيئة واعتمادها من قبل رئيس مجلس النواب حسب قرار تشكيل اللجنة بهذا الخصوص دون استثناء أسوة بالموظفين الذين تم تصحيح أوضاعهم الوظيفية والقانونية.

وكان النائب العام الصديق الصور أمر أمس الأربعاء بحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس نعمان الشيخ ووكيل الهيئة عمرو قدقود على إثر قضايا فساد جنائية منظورة أمام مكتبه منذ فترة.

وتزامن القبض على الشيخ بعد يوم واحد من اجتماع عقده مع المشري في طرابلس للقفز على اختصاص مجلس النواب في إقرار الميزانية إذ قال المشري ”أن هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والرقابة سيشرفون على ضمان نزاهة الصرف قبل أن يأتي القبض على نعمان نفسه بتهمة الفساد.