الحويج يتابع سير العمل بديوان الوزارة والجهات التابعة لها

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الخميس الخامس عشر من يوليو الجاري مع وكيل الوزارة “سهيل ابو شيحة”، ورؤساء ومدراء الجهات التابعة ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة ،وذلك للاطلاع على المراحل المنجزة من خطط العمل والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها في أداء مهامها وسبل تذليلها.

تم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات التي من شأنها تحسين أداء الوزارة وتنفيذ المهام والأعمال وفق الخطط الموضوعة بكافة المناطق بالدولة.

وشدد الحويج على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية بشأن المهام الموكلة للإدارات والمكاتب والجهات التابعة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن نشاطات الوزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

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