الحويج يتابع سير العمل بديوان الوزارة والجهات التابعة

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الخميس مع كل من رؤساء ومدراء الجهات التابعة ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة وللاطلاع على المراحل المنجزة من خطط العمل والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها في أداء مهامها وسبل تذليلها، كما طرح عدد من المقترحات التي من شأنها تحسين أداء الوزارة وتنفيذ المهام والاعمال وفق الخطط الموضوعة بكافة المناطق بالدولة.

ومن جهته شدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية بشأن المهام الموكلة للإدارات والمكاتب والجهات التابعة وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن نشاطات الوزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

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