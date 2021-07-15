ارتفاع صادرات تركيا لليبيا إلى 1.2 مليار دولار

سجلت الصادرات التركية إلى ليبيا حوالي 1.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري محققة زيادة بنسبة 73.3%، وفق مسؤول من جانب أنقرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس مجلس العمل التركي الليبي التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، مرتضى قرنفل، أن قيمة الصادرات التركية في الفترة المذكورة بلغت مليارا و195 مليون دولار.

وتابع أن الصادرات التركية سجلت في يونيو الماضي زيادة بمعدل 103.2 بالمئة، بقيمة بلغت 213 مليون دولار وأنه من المتوقع أن تسجل الصادرات بنهاية العام الجاري، رقما قياسيا جديدا بتجاوزها الرقم الحالي البالغ 3.13 مليارات دولار.

وأضاف قرنفل أن هناك زيادة في وتيرة عجلة التجارة مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لافتا إلى إجرائه زيارات إلى ليبيا بهدف دفع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية إلى مستويات أعلى.

وزاد أن ليبيا تحتاج إلى الاستثمار في كافة المجالات، داعيا رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في هذا البلد.

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