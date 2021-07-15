الاقتصاد والتجارة تناقش مع القائم بأعمال السفارة الألمانية استئناف عمل الشركات الألمانية بليبيا

عقد مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة “الصديق اللب” اجتماعا مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى ليبيا “ديفيد جوديتش” لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك يضم الفعاليات الاقتصادية بالقطاع الخاص وإمكانية تنفيذ التأشيرة الألمانية من طرابلس وتسهيل الإجراءات الخاصة، وبحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

كما أكد “اللب” على توصيات وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تقديم كافة التسهيلات لصالح الشركات الألمانية وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا وانشاء فروع ووكالات بكافة المناطق تحت إدارة وتنفيذ عناصر ليبية.

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