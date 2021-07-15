وزير الاقتصاد يُتابع المشاريع الداعمة للشباب في العزيزية

اطلّع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع وزير الشباب فتح الله الزني، على خطة بلدية العزيزية في إنشاء وتفعيل المشاريع الخاصة بفئة الشباب بالمنطقة.

وناقش الاجتماع إمكانية إنشاء عددٍ من المشاريع الجديدة واستكمال المتوقفة، من ضمنها بيوت الشباب والاستاد الرياضي، ودعم الحركة الكشفية، والعمل على وضع خطط تنفيذية؛ بهدف استقطاب هذه الفئة لضمان انخراطها في إقامة وتنفيذ مشروعات تساهم في توطين الصناعات، وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

بدوره، أكد “الحويج” أن وزارته، من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وصندوق ضمان الإقراض؛ ستعمل على استقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتوفير الدعم اللازمة لتنفيذ عددٍ من المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة.

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