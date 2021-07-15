الشؤون الإجتماعية تشرع في إجراءات إيداع قيمة منحة الأبناء .. وتوضح

شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس باتخاذ الترتيبات اللازمة لإيداع القيمة بحسابات المستحقين خلال الساعات القادمة، وذلك بصدور قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 186 لسنة 2021 بشأن تخصيص مبلغ وقدره مليار وستة وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار لصرفه لمنحة الزوجة والابناء لمن هم دون سن الثامنة عشر .

حيث يأتي هذا القرار في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفع المعاناة عنهم ،

خاصة وأن القرار جاء قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وتتابع الوزيرة كافة الخطوات والاجراءات المتبعة لصرف المنحة .

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