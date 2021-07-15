“الدبيبة” يوجه كلمة هامة أمام مجلس الأمن حيال أموال الليبيين

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” على نجاح الحكومة وبجهود الليبيين للوصول بليبيا إلى وضع أكثر استقراراً وإيجابية، وكذلك استطاعتها رغم التحديات توحيد اغلب المؤسسات التنفيذية للدولة وتتطلع أيضاً إلى أن يتم استكمال استحقاق المؤسسات السيادية.

وقال الدبيبة: تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر القادم يعد خياراً وطنيا واستحقاق تاريخي، بالإضافة إلى أننا شكلنا لجنة وزارية لدعم الانتخابات، كما تم تخصيص مبلغ لدعم المفوضية العليا للانتخابات رغم عدم إقرار الميزانية العامة من قبل مجلس النواب.

وأكد على أن الحكومة تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث أن الحكومة تذكر مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي، مؤكداً على أن الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول من خلال استغلالها لقرار رقم 197‪8 وتشكل مصدر قلق وكبير لنا.

وقال: كما أننا نعيد التأكيد على مطالبنا السابقة التي تدعوا فيها إلى ضرورة أحداث تعديلات على نظام العقوبات بالصورة التي تمكن المؤسسات الليبية المعنية من إدارة هذه الأموال حتى وإن حانت مجمدة لمنع وقوع المزيد من الأضرار بقيمة هذه الأصول وخسارتها، وكذلك القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين الخدمات للمواطنين وتوفير سبل العيش.

حيث دعى الدول المعنية بالوضع في ليبيا العمل على تهيئة المناخ للعمل الجماعي المنتج، وكذلك إيقاف المحاولات الداخلية الممنهجة لإضعاف قدرة الحكومة على مواجهات التحديات الاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن، بالإضافة إلى دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

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