“الدبيبة” يوجه كلمة هامة أمام مجلس الأمن حيال أموال الليبيين

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” على نجاح الحكومة وبجهود الليبيين للوصول بليبيا إلى وضع أكثر استقراراً وإيجابية، وكذلك استطاعتها رغم التحديات توحيد اغلب المؤسسات التنفيذية للدولة وتتطلع أيضاً إلى أن يتم استكمال استحقاق المؤسسات السيادية.
وقال الدبيبة: تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر القادم يعد خياراً وطنيا واستحقاق تاريخي، بالإضافة إلى أننا شكلنا لجنة وزارية لدعم الانتخابات، كما تم تخصيص مبلغ لدعم المفوضية العليا للانتخابات رغم عدم إقرار الميزانية العامة من قبل مجلس النواب.
وأكد على أن الحكومة تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث أن الحكومة تذكر مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي، مؤكداً على أن الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول من خلال استغلالها لقرار رقم 1978 وتشكل مصدر قلق وكبير لنا.
وقال: كما أننا نعيد التأكيد على مطالبنا السابقة التي تدعوا فيها إلى ضرورة أحداث تعديلات على نظام العقوبات بالصورة التي تمكن المؤسسات الليبية المعنية من إدارة هذه الأموال حتى وإن حانت مجمدة لمنع وقوع المزيد من الأضرار بقيمة هذه الأصول وخسارتها، وكذلك القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحسين الخدمات للمواطنين وتوفير سبل العيش.
حيث دعى الدول المعنية بالوضع في ليبيا العمل على تهيئة المناخ للعمل الجماعي المنتج، وكذلك إيقاف المحاولات الداخلية الممنهجة لإضعاف قدرة الحكومة على مواجهات التحديات الاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن، بالإضافة إلى دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإطلاق مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
أضف تعليقـك