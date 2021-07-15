رويترز: الأمم المتحدة تحذر النظام المصرفي الليبي من خطر الانهيار وتراكم الديون

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يوم الخميس من أن النظام المصرفي الليبي “سينهار على الأرجح” إذا لم يتم توحيد فرعي المصرف المركزي المتوازيين في البلاد.

وقالت الوكالة: تنقسم ليبيا منذ عام 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليًا في الغرب وإدارة منافسة في الشرق أنشأت مؤسساتها الخاصة.

وبحسب وكالة رويترز العالمية للأنباء أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش مجلس الأمن الدولي أن تقسيم المصرف المركزي ، إلى جانب عدم وجود ميزانية موحدة أدى إلى تراكم الديون على كلا الفرعين لتمويل إدارتيهما ، ولا يمكن إدارة هذا الدين إلا إذا توحد المصرف المركزي بعبارات واضحة ، من المرجح أن ينهار النظام المصرفي الليبي في غياب التوحيد .

وأوصت مراجعة دولية لفروع المصرف المركزي الموازي في ليبيا الأسبوع الماضي بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدها في نهاية المطاف .

وقال كوبيش لمجلس الأمن إن النتيجة الرئيسية هي أن الوحدة لم تعد ببساطة موصى بها ولكنها مطلوبة .

ومن المتوقع أن تساعد أي إعادة توحيد للمصرف المركزي في تحسين الثقة بين مشتري النفط الليبي في وقت ترتفع فيه أسعار الصادرات الرئيسية للبلاد.

وأوضحت الوكالة إن عائدات النفط تدفقت من خلال المصرف المركزي في طرابلس والذي دفع رواتب العديد من موظفي الدولة .

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