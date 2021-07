مباحثات حول استئناف عمل الشركات الألمانية في ليبيا

استقبل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض، بمقر الاتحاد، مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة الصديق اللب، رفقة القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى ليبيا ديفيد جوديتش.

ويأتي اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك يضم الفعاليات الاقتصادية بالقطاع الخاص وإمكانية تنفيذ التأشيرة الألمانية من طرابلس وتسهيل الإجراءات الخاصة.

وأكد مدير مكتب شؤون ديوان الوزارة، على توصيات وزير الاقتصاد والتجارة، بشأن تقديم كافة التسهيلات لصالح الشركات الألمانية وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا وإنشاء فروع ووكالات بكافة المناطق تحت إدارة وتنفيذ عناصر ليبية.

