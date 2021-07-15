خاص: اجتماع هام لفريق سايبر ليبيا ..تعرف على تفاصيله

اجتمع اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 بمقر وزارة العدل فريق مشروع سايبر ليبيا بحضور المؤسسات الشريكة في المشروع وذلك تنفيذاً لخطة مشروع (Cyber Libyaسايبر ليبيا)،

وافتتح الاجتماع مدير مشروع سايبر ليبيا مؤكداً على أهمية المشروع لأجل مواكبة دولة ليبيا للتحول الرقمي الذي يشهده العالم، كما أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية في كلمتها على دعمها الجاد والمتواصل لإنجاز هذا المشروع الذي يستهدف إنجاز اطار تشريعي مكتمل للمعاملات الإلكترونية.

كما حضر الاجتماع الشريك الاستراتيجي للمشروع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ( الاسكوا) عن طريق مستشاره الإقليمي في التكنولوجيا من أجل التنمية والذي أكد الاسكوا الكامل للمشروع ووضعهم كافة التجارب السابقة والإمكانيات لإنجاح المشروع.

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