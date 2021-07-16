اقتصاد

مساعٍ لتنظيم منتدى اقتصادي “ليبي- ألماني” لتعزيز الشراكة التجارية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، الصديق اللب، مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى ليبيا، ديفيد جوديتش؛ أوجه التعاون المشترك، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وتطرق اللب إلى إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي مشترك؛ بهدف تطوير الاقتصاد الليبي وإبرام شراكات بين الطرفيْن تضمّ مؤسسات تجارية.

وشدد مدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، في الاجتماع الذي حضره النائب محمد الرعيض؛ على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة الألمانية.
وبيّن أن تعليمات وزير الاقتصاد محمد الحويج تضمنت التوصيات بشأن تسهيل إجراءات المستثمرين من الشركات الألمانية في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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