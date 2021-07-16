علي العابد يقوم بزيارة تفقدية لمركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية

توجه وزير العمل والتأهيل “علي العابد” بزيارة تفقدية إلى مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية بطرابلس وكان في استقباله مدير عام المركز “فتحي الحباسي” وعدد من مدري الإدارات والمكاتب.

حيث قام بتفقد الإدارات والمكاتب بالمركز وأطلع على سير العمل بإدارة الاعتماد والمعايرة وإدارة التفتيش وضمان جودة المخرجات، وكذلك قام بجولة على الإدارات الفنية بالمركز .

والتقى العابد في ختام زيارته بموظفي المركز واستمع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم وأكد على أهمية المركز في مجال ضمان الجودة وفق المعايير والمواصفات القياسية وتحديد المهارات والتصنيفات المهنية وشدد على أهمية العمل على إعادة تأهيل العناصر الفنية والإدارية المتخصصة في مجال الجودة والمعايرة المهنية في المناطق على المستوى الوطني.

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