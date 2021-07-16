الدبيبة: القضية الليبية فرصة بأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الجمعة بمقر البعثة الليبية بنيويورك مع رؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة.

كما أشار الدبيبة إلى أن القضية الليبية فرصة بأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي لتحقيق الاستقرار في بلدهم الثاني ليبيا.

وأضاف لن نسمح بأن نكون منبر للاصطفاف وتاليب طرف عربي ضد أخر في ليييا، مشيرًا إلى أن كل الدول العربية لديها مكسب في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ويجب أن تكونوا يد عون لنا في تحقيق ذلك.

ومن جهتهم أوضحوا عدد من السفراء أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تكون ناجحة وقوية إلا بوجود ليبيا دولة مستقرة وقوية من داخل هذه المجموعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية