المجلس البلدي كاباو يبحث آلية عمل سير محطات الوقود

أجرى عميد وأعضاء المجلس البلدي كاباو، اجتماعا تقابليا يوم الخميس 15 يوليو مع رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز بالجبل، أبوالقاسم مليحة.

وناقش الاجتماع، آلية سير عمل محطات الوقود في البلدية وتوزيعها، ومدى استفادة المواطن من خدماتها.

وبعد الاجتماع، أجرى الحاضرون، زيارة ميدانية لعدد من محطات توزيع الوقود، والوقوف عن قرب في آلية التنسيق بينها وبين المجلس البلدي كاباو في القيام بدورها بالوجه الأمثل.

من جهته أوضح المجلس البلدي، أنه لن يتهاون بالتواصل مع الجهات المختصة ولجنة الأزمة لغلق أي محطة لديها خروقات في عملية التوزيع وتزويد المواطنين بالوقود.

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