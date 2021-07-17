“صنع الله” يُتابع مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية لشركة الواحة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة الملاك بشركة الواحة للنفط، رجب عبد الصادق؛ المشاريع الاستراتيجية للشركة، والتي تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.

وناقش الطرفان خُطط المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية من النفط والغاز، وتطرّقا إلى مشاريع التطوير المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية، إضافةً إلى مناقشة خُطط المؤسسة الاستراتيجية لتطوير الاكتشافات غير المطورة التابعة للشركة، إلى جانب التأكيد على تطوير ملف التدريب والاستثمار في الموارد البشرية؛ لضمان تنفيذ المشاريع الطموحة لشركة الواحة.

بدوره، أثنى “صنع الله” على الجهود التي يبذلها العاملون بالحقول والموانئ النفطية التابعة لشركة “الواحة”؛ من أجل ضمان استمرار تدفق النفط والغاز رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها الشركة.

وتم الاتفاق علي العمل علي تذليل هذه التحديات، وتوفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للشركة، وفقًا لبيان المؤسسة.

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