بلدية زوارة تستلم “7” آلاف جرعة من اللقاح الروسي

قام مخزن الحلقة الباردة بالجهاز الإمداد الطبي اليوم السبت بايفاد سيارة مبردة تحتوي عدد”7″ ألاف جرعة من اللقاح الروسي الجرعة الأولى “sputink لمدينة زوارة في خطوة يهدف من خلالها منح اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

حيث أكد أمين المخزن”عبدالنعم العوزي” استمرار توزيع اللقاح على فرع الجهاز في إشارة لمنح مدينة الزاوية الخميس الماضي عدد”10″ آلاف جرعة، وكذلك قيم المختصين بمنح اللقاح لمواطنين في ميدان الزاوية ، وعدد”32″ آلف جرعة لمدينة مصراتة الأربعاء الماضية لضمان نجاح خطة المركز لمنح الطعوم لمستحقيها غير المسجلين في المنظومة.

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