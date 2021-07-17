“البريقة” تفتتح محطة وقود جديدة بمدينة مصراتة

أعلنت إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عن افتتاح محطة 1101، للوقود بمدينة مصراتة.

وأفادت الشركة، في بيانٍ لها، أن المحطة تأتي تحت الإشراف المباشر من الشركة فيما يتعلقُ عملية التزويد والمتابعة، مضيفةً أن مراسم الافتتاح تمت بحضور مدير منطقة عمليات مصراتة، ومدير مكتب المحطات والتوزيع وبعض المختصين القائمين والمشرفين علي المحطة.

وأشارت الشركة، في البيان ذاته، إلى أن جميع المحطات التابعة لها تتوافر بها منتجات الشركة من زيوت المركبات الثريا، والبالغ ثمنها عشرة دنانير، كما تتوفّر أيضًا الطاقة البديلة في حال انقطاع الكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية