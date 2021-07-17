العجز التجاري في تونس يقفز إلى 7,5 مليارات دينار

أظهرت بياناتٌ حكومية تونسية، تفاقم العجز التجاري في تونس، خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقًا لبيانات المعهد التونسي للإحصاء؛ فقد سجّل العجز التجاري نحو سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار تونسي.

من جهةٍ أخرى، أظهر المعهد، في بياناته، تحسنًا طفيفًا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي استقرت عند حدود 75,2 بالمائة خلال النصف الأول، إذ تعدّ هذه النسبة الأفضل مقارنةً بالنتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من عاميْ 2019 و2020.

المعهد؛ قارن أيضًا هذه النتائج مع نتائج النصف الأول من السنتيْن الماضيتيْن، موضحًا أن العجز التجاري كان في حدود تسعة مليارات وثمانمائة مليون دينار، مع نهاية شهر يونيو عام 2019.

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