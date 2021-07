«أوبك+» تعقد اجتماعاً جديداً لبحث سياسة الإنتاج

قال مصدران في منظمة “أوبك” لوكالة “رويترز”، إن اجتماع مجموعة تحالف “أوبك +” سيعقد يوم غد الأحد، وينتظر من هذا الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

يأتي ذلك بعد أن ألغى وزراء مجموعة “أوبك+” في 5 يوليو الجاري، محادثات تتعلق بالإنتاج بعد خلاف وقع بين السعودية والإمارات، عندما اعترضت الأخيرة على تمديد اقتراح إمدادات النفط لأشهر إضافية.

ووفقا لأسعار النفط المسجلة، يوم أمس الجمعة، فإنه لم يطرأ عليها تغيير يذكر وأنهت الأسبوع بانخفاض، حيث تقلبت الأسعار بسبب توقعات بنمو الإمدادات من “أوبك” وأيضا قد تؤدي زيادة إصابات فيروس “كورونا” إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2% لتبلغ 73.59 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو ما يعادل 0.2% ليبلغ 71.81 دولار عند التسوية.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

