اقتصاد

الجمهورية يعلن عن قيمة سقف السحب بكافة فروعه

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن مدير المكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية محمد سعيد عن توفر السيولة بكافة فروع البنك مؤكداً في تعميم نشره أن سقف السحب يومياً بجميع الفروع من 2000 إلى 5000 دينار ليبي .

وأكد أن السيولة النقدية متوفرة وباستمرار بكافة الفروع المصرفية و أن ساعات العمل من الـ 9 والنصف صباحا إلى الـ الثانية عشرة ظهرًا

كما أفاد بإمكانية السحب من جميع الصرافات الالية الموجودة وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 2000 شهرياً
داعياً زبائن المصرف بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامتهم وسلامة الموظفين من فيروس كورونا.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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