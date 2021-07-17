ديوان مجلس الرئاسي يسلم تقرير ديليوت إلى المحافظ ونائبه

قام ديوان المجلس الرئاسي اليوم بشكل رسمي، بتسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، لمكتب المحافظ في طرابلس الصديق الكبير، ولمكتب نائب المحافظ في البيضاء علي الحبري.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي قد استلم التقرير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “يان كوبيش” في جلسة علنية يوم 8 يوليو 2021 حيث أثنى على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS على تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز هذا العمل الذي استمر لأكثر من عامين.

الجدير بالذكر أن شركة “ديلويت” العالمية المتخصصة في التدقيق المالي، قد عملت لمدة عامين على مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، وذلك بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية.

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