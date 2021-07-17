خالد شكشك يقوم بمتابعة مشروع بناء المدارس المدمرة بمدينة زليتن

توجه رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك أمس الجمعة 16يوليو 2021م رفقة المختصين بالديوان، بزيارة إلى مدينة زليتن وبحضور مكتب مشروعات مصلحة المرافق التعليمية بزليتن، للوقوف على واقع التنفيذ والصعوبات التي حالت دون إتمامه في المواعيد المقررة وحرمان الطلبة من الاستفادة منها طيلة السنوات السابقة.

وخلصت الزيارة إلى تعهد الجهات المنفذة بإتمام التنفيذ خلال المدة المتفق عليها في الاجتماعات السابقة والمحددة بنهايه شهر سبتمبر القادم.

كما تولى ديوان المحاسبة المتابعة المستمرة للإجراءات المالية ومعالجة الصعوبات التي تتعلق بتسوية مستحقات المنفذين، وشملت هذه الزيارة عدد من المدارس في المدينة، بالإضافة إلى مدرسة سكينة بنت الحسين ومدرسة الفارابي اللتين تم سحب عقودهما من الشركات المنفذة تمهيداً لإعادة الترسية من جهات الاختصاص.

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