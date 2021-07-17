خلال جولته إلى الكريمية لمتابعة أوضاع السوق المحلي .. الحويج يؤكد أن الوزارة ستتخذ عدة تدابير

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم السبت 17 يوليو 2021 م بجولة تفقدية للسوق التجاري بمنطقة الكريمية رفقة عميد بلدية سواني بن ادم شعبان ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي بالمنطقة و مدير إدارة الشؤون التجارية ومدراء مكاتب الوزير والمتابعة ورئيس قسم الأسعار بالوزارة .

حيث جاءت الزيارة للوقوف على أوضاع السوق المحلي وأسعار بيع السلع بسوق الجملة وتضمنت عدد من المحال التجارية لبيع السلع الغذائية للمتابعة عمليات البيع وتوزيع السلع بالسوق المحلي .

بالإضافة إلى التعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب المحال التجارية في توفير السلع وتجهيز مواقع تخزين وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة وكذلك أسباب تذبذب بعض السلع مثل ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

وأفاد الحويج في ختام جولته أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية للسيطرة على السوق المحلي وتحقيق استقرار بالأسعار وضمان انسياب السلع وتوفرها للمستهلك.

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