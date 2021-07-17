“الدبيبة” يناقش استعدادات وزارة الصحة بفترة إجازة العيد والخطط الاحترازية لمجابهة كورونا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعاً بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد حضره وزير الصحة علي الزناتي ووزير الداخلية المكلف بشير الأمين وبحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأعضاء اللجنة المكلفة بالمواطنين العالقين في جمهورية تونس.

واستمع الدبيبة للاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة لفترة إجازة عيد الأضحى، والخطط الاحترازية في حال تفاقم الحالة الوبائية في المراحل القادمة.

وتم خلال الاجتماع التشاور وبحث التدابير والإجراءات التي سيتم اقرارها خلال فترة إجازة العيد للحد من انتشار الوباء.

كما قدم أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المواطنين العالقين بتونس إلى الدبيبة نتائج أعمال اللجنة والتي كلفت بمساعدة المواطنين الراغبين بالعودة لليبيا عقب التأكد من سلبية اختباراتهم من فايروس كورونا المستجد.

كما كلفت اللجنة كذلك بحجر من ثبت إصابته بالفايروس في فنادق على نفقة الحكومة الليبية إلى حين تمام شفائهم.

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