الداخلية تدين الهجوم على مصرف التجاري بمدينة أوباري

أدانت وزارة الداخلية بأشد العبارات على الهجوم الإجرامي الذي وقع ليلة البارحة بمصرف التجاري بمدينة أوباري من قبل مجموعة إجرامية خارجة عن القانون.

حيث أسفر عن إستشهاد ر.ع “محمد علي محمد جبريل” التابع لفرع مصلحة أمن المرافق والمنشآت سبها، وكذلك إصابة الشرطى “نورالدين محمد عبد النبى” وهما يؤديان عملهما في حراسة المصرف.

كما أصدر وزير الداخلية المكلف عميد “بشير الأمين” تعليماته العاجلة للأجهزة الأمنية بمباشرة عمليات البحث والتحري للقبض على مرتكبي هذه الجريمة، وكذلك تقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل على ما أقترفت أياديهم..

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