اقتصاد

“الرئاسي” يسلم تقرير المراجعة والتدقيق لحسابات مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر ديوان المجلس الرئاسي على منصته الإعلامية أنه سلم بصورة رسمية تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي إلى مكتب المحافظ “الصديق طرابلس” في مدينة طرابلس ولنائبه في مدينة البيضاء “علي الحبري”.

وأضاف الديوان في منشوره أن رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” قد استلم التقرير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “يان كوبيش” في جلسة علنية يوم 8 يوليو 2021 الذي أثنى على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS على تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز هذا العمل الذي استمر لأكثر من عامين، حيث عملت شركة “ديلويت” العالمية المتخصصة في التدقيق المالي، على مدى العامين على مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • في الي يجري في جرة بوه ـ والده بالسلاح بالسيارة …لأنه مل يبيشي يحج الحجة الأربعطاش
    وفي الي هاربة من العمل ومن البلاد بفلوس الاصلاح ـ ويدوروا على صغارهم .. وفي اشياء فقط الشئون الامن والاوقاف ـ عليكم بأماناتكم ..عليكم بأماناتكم

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