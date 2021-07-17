“الرئاسي” يسلم تقرير المراجعة والتدقيق لحسابات مصرف ليبيا المركزي

ذكر ديوان المجلس الرئاسي على منصته الإعلامية أنه سلم بصورة رسمية تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي إلى مكتب المحافظ “الصديق طرابلس” في مدينة طرابلس ولنائبه في مدينة البيضاء “علي الحبري”.

وأضاف الديوان في منشوره أن رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” قد استلم التقرير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “يان كوبيش” في جلسة علنية يوم 8 يوليو 2021 الذي أثنى على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS على تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز هذا العمل الذي استمر لأكثر من عامين، حيث عملت شركة “ديلويت” العالمية المتخصصة في التدقيق المالي، على مدى العامين على مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية.

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