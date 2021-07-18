اقتصاد

خاص.. الوحدة يكشف عن إمكانية السحب عن طريق آلات الصرف الآلي بدءً من اليوم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن مصرف الوحدة لصدى الاقتصادية عن إمكانية السحب عن طريق آلات الصراف الآلي ابتداءً من اليوم السبت .

حيث كشف البنك استمراره في توزيع السيولة على مراكز وفروع المصرف حتى ساعات متأخرة وذلك لتقديم خدمات السحب النقدي لزبائنه بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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