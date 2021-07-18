الحويج يقف على أسعار المواشي ..ويوجه مطالبات هامة جداً بخصوص أسعار الأعلاف

أعلنت وزارة الاقتصاد قيام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بجولة ميدانية يوم السبت 17 يوليو 2021 م رافقه خلالها شعبان سويسي عميد بلدية السواني بن أدم و عميد بلدية العامرية حمزة قشوط وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة وذلك للوقوف على أسعار المواشي واستطلاع أراء المواطنين حولها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وطالب الحويج عدداً من مربي المواشي بضرورة التدخل للسيطرة على أسعار الاعلاف التي تعد سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الاضاحي حسب افادتهم .

كما أفاد أن الزيارات الميدانية الموضوعة ضمن خطة عمل الوزارة تهدف الى الوقوف على مستوى الخدمات المتوفرة لصالح المواطن وتحديد مواطن القصور ومعالجتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل رفع مستوى الخدمات بمختلف القطاعات.

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