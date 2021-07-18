رئيس لجنة الخليج العربي يكشف عن الوضع المالي للشركة

قال رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “فضل الله احتيتة” أن الشركة تقوم بمهامها وتنفذ أعمالها على أكمل وجه رغم الظروف والتحديات المختلفة، وكذلك وصلت بمستويات مرتفعة بفضل سواعد أبنائها وجهودهم .

وأضاف بالقول: الشركة لا تستطيع الإستمرار بدون توفر الميزانيات النقدية اللازمة لتسيير أعمالها، حيث أن الشركة تؤدي أعمالها بدون أن يتم تسييل ميزانيتي أعوام 2020 و2021، مما ترتب على ذلك من تراكم الديون والالتزامات ونقص معدات وقطع الغيار المطلوبة للانتاج والصيانة .

وأشار رئيس مجلس الإدارة بالشركة إلى أنه نتيجة لهذا الوضع المالي الحرج ووكذلك تفاقم المطالبات المالية، حيث أن الشركة لا يمكنها الاستمرار في الإنتاج بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن الوضع المالي الحرج يعيق تنفيذ الشركة وأعمالها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية