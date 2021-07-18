اقتصاد

البلدي صبراتة يستلم مخصصاته من أضاحي العيد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام المجلس البلدي صبراتة اليوم الأحد بتوزيع مخصصاته من أضاحي العيد المقدمة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد دبيبة”.

 حيث تم التوزيع بالتعاون مع لجنة مخصصة من صندوق الزكاة بالمدينة، وبعد الدراسات التي قامت بها اللجنة تم استهداف 115 عائلة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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