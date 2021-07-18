البلدي صبراتة يستلم مخصصاته من أضاحي العيد

قام المجلس البلدي صبراتة اليوم الأحد بتوزيع مخصصاته من أضاحي العيد المقدمة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد دبيبة”.

حيث تم التوزيع بالتعاون مع لجنة مخصصة من صندوق الزكاة بالمدينة، وبعد الدراسات التي قامت بها اللجنة تم استهداف 115 عائلة .

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