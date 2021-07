«أوبك+» تتفق على زيادة حصة الإمارات النفطية

أفادت وكالة “رويترز” اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر، بأن الدول الأعضاء تحالف مجموعة في “أوبك+” على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، مع زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا.

وأضافت المصادر أن التحالف النفطي اتفق اليوم الأحد على زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا،

كما وافقت “أوبك+” على استخدام حصص الإنتاج الجديدة من مايو 2022، مع الإبقاء على تمديد إدارة الإمدادات حتى نهاية 2022.

وحسب المصادر، فقد وافقت المجموعة على تعديل مستوى الأساس لإنتاج السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميا لكل منهما بداية من مايو 2022 من 11 مليونا سابقا.

وذكرت مسودة بيان لـ”أوبك+” أنها تهدف لإنهاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق.

ووفقا لحسابات “رويترز”، فإن تعديل مستوى الأساس لإنتاج “أوبك+” النفطي يضيف 1.63 مليون برميل يوميا للإمدادات من مايو 2022.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

