اقتصاد

“أضاحي العيد” تكوي جيوب أهالي كاباو بأسعارها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق بيع الأضاحي في مدينة المرج ارتفاعا ملحوظا في الأسعار وسط ظروف اقتصادية صعبة على رأسها أزمة نقص السيولة.

واشتكى سكان مدينة المرج من الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأضاحي، بعد أن تجاوز سعر الأضحية مبلغ الألف دينار، ما خلق صدمة للمواطنين وسط حالة نقص السيولة المصرفية وضعف الأجور، والتضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

ارتفاع الأسعار مع الزيادة على طلب الحاجات الرئيسية، خصوصا في المناسبات الدينية، مشهد اعتاد عليه المواطن منذ سنوات، في ظل غياب التخطيط المسبق، وتأخر دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسعار وحماية المستهلك، ما جعل هذه الشكاوى عادة دائمة تتجدد ذكراها في كل مناسب

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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