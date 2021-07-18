لجنة متابعة استيراد الأضاحي تنهي أعمالها

أنهت اللجنة السداسية لمتابعة استيراد الأضاحي بهيئة الرقابة الإدارية طرابلس أعمالها، حيث توصلت إلى إن سعر صرف الدينار مقابل الدولار مرتفع جداً، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الأغنام الحية عالمياً.

وأضافت اللجنة أن هذا الأمر أثر على إرتفاع التكاليف بشكل عام، وعلاوة عن ذلك إرتفاع الضريبة الجمركية وقيمة الشحن، كما تعتبر هذه العوائق سبب رئيسياً فى عزوف اغلب التجار وكذلك الشركات بالدخول في هذه المخاطرة .

حيث توصلت اللجنة إلى عدم إتخاذ أي إجراءات من الجهات ذات العلاقة بالموضوع للتخفيف من عبئ المواطن ذو الدخل المحدود .

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