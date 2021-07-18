تأمين المصرف التجاري “أوباري” عقب الهجوم المسلح

أحكمت السرية الأولى التابعة لغرفة عمليات الجنوب، سيطرتها على مبنى المصرف التجاري فرع أوباري، بغرض تأمينه وحماية العاملين به، عقب الهجوم الذي تعرض له المصرف من مسلحين.

وعقب الحادثة أُغلقت أبواب المصرف أمام الزبائن، حتى يتم التحقيق في واقعة الهجوم الذي أسفر عن إصابة شخصين بإطلاق نار، إصابة أحدهما بليغة، واختطاف أحد موظفيه من قبل أربعة مسلحين، ليُفرج عنه بعد ساعات.

وفي الأثناء عقد آمر السرية الأولى اجتماعا طارئا مع بعض أعيان المدينة، لبحث سبل الحماية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى جانب المنطقة العسكرية في أوباري.

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