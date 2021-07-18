شحن 550 ألف برميل من ميناء الحريقة النفطي إلى فرنسا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل اليوم الأحد ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط في الناقلة النفطية (يانيس – بي) لشحن 550 ألف برميل من النفط الخام في إلى فرنسا .

وأكد مصدر مسؤول بالميناء – لأخبار ليبيا 24 اليوم الأحد – أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 250 ألف برميل من النفط الخام .

ولفت إلى أن عمليات الشحن تسير وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط ولم تسجل اي حالات تلوث بالميناء منذ إنشائه عام 1967 لما يملكه العاملين بالموقع من خبرة في مجال عمليات النفط .

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 5130 كيلو متر وقطر 34 بوصة ويتميز موقع ميناء الحريقة بموقع داخل خليج محمي من اي عوامل جوية قد تعيق عمليات الشحن.