“متابعة استيراد الأضاحي” تبرر عزوف الشركات عن شراء المواشي

أكدت لجنة متابعة استيراد الأضاحي -المعروفة باللجنة السداسية-أنها انتهت من الأعمال المكلفة بها فتوصلت إلى إن سعر صرف الدينار مقابل الدولار مرتفع جداً ، مما سبب عزوف أغلب التجار عن الدخول فى مثل هذه المخاطرة -حسب وصفها – إضافةً إلى إرتفاع أسعار الأغنام الحية عالمياً ، الأمر الذى أثر سالباً على ارتفاع التكاليف بشكل عام

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عبر منشور لها بالخصوص أن هذه العوامل مضاف إليها إرتفاع الضريبة الجمركية وقيمة الشحن وغير ذلك من العوائق كانت السبب الرئيسي فى عزوف عدة شركات فى الدخول فى هذه “المخاطرة” .

وتوصلت اللجنة السداسية من جهة أخرى إلي عدم اتخاذ أي إجراءات من الجهات ذات العلاقة بهذه المسألة للتخفيف من أعباء المواطن ذوى الدخل المحدود ..

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