مشاركة وزير النفط والغاز في الاجتماع الوزاري لتحالف (أوبك +)

شارك وزير النفط والغاز الليبي “محمد عون” في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لتحالف “أوبك +” الذي التأم الأحد عبر الدائرة الافتراضية.. وقد استعرض الاجتماع حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون، كما شهد الاجتماع مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.

وقرر الوزراء خلال اجتماعهم زيادة معدل إنتاج النفط للمجموعة، بمعدل 400 ألف برميل كل شهر اعتبارًا من شهر أغسطس 2021 حتى يستنفذ المتبقي من التخفيض المتفق عليه في أبريل 2020، كما قرر المجتمعون تجديد الاتفاق المبرم في أبريل حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري ، بعد تعديل معدلات الإنتاج المرجعية في مايو من العام المقبل 2022.

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