المركزي يكشف عن تسليم أقسام الإصدار لديه شحنة سيولة كبيرة للمصارف التي لديها نقص بخزائنها ..تعرف عليها

أكد مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية أنه من خلال التواصل مع ادارات المصارف التجارية أن كافة فروع المصارف التجارية فتحت ابوابها صباح اليوم الاثنين لتوزيع السيولة على المواطنين بشكل منتظم ، والعملية تسير بشكل سلس ولاتوجد طوابير ولا ازدحام كبير أمام معظم المصارف .

كما باشرت صباح اليوم أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي تسليم شحنات سيولة كبيرة للمصارف التي لديها نقص في خزائنها حيث استلم مصرف الجمهورية فروع طرابلس 50 مليون دينار وشمال افريقيا طرابلس 5 مليون و التجاري الوطني غريان 3.5 مليون ومصرف الوحدة مصراتة 3 مليون .

واستلمت المصارف شحنات سيولة فيما بينها لدعم أرصدة الخزائن هذا وستسمر المصارف في عملها حتى وقت متأخر من اليوم في توزيع السيولة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية