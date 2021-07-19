“إدارة الرقابة على النقد” تؤكد توفر السيولة بالمصارف

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في “المركزي” لـ218: كافة المصارف التجارية في عموم ليبيا فتحت أبوابها اليوم أمام المواطنين والسيولة متوفرة
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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