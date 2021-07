النفط يهبط دون مستوى 71 دولاراً

واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين، تراجعها، حيث سجل مزيج “برنت” قراءة دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 يونيو الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 3.56% إلى 70.97 دولار للبرميل، وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الخام العالمي مستوى كهذا منذ 10 يونيو الماضي.

كذلك تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.97% إلى 68.72 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت وكالة “تاس”.

وجاء الانخفاض بعد أن اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة الإنتاج ما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بعض دول العالم.

