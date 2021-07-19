مصر تنال الترتيب 47 عالميًا في مجال مهارات الأعمال

جاءت مصر ضمن أفضل عشرة دول تنافسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لما جاء في تقرير لمجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.

ووفق بيان المجلس، فقد تحسن وضع البلاد في تقرير المهارات العالمي الصادر عن مؤسسة كورسيرا في يونيو 2021؛ وحصلت مصر على الترتيب الـ 47 من بين 108 دول في مجال مهارات الأعمال.

المجلس؛ أوضح، أيضًا في تقريره، أن هذا التصنيف “يعتمد على كفاءة المهارات في مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلوم البيانات، من خلال أربع فئات؛ هي “فئة الدول المتطورة، وفئة الدول التنافسية، وفئة الدول الناشئة، وفئة الدول المتأخرة”.

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