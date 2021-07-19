اقتصاد

الخارجية الروسية: البنوك البريطانية تحتجز أموالًا ليبية بشكل غير قانوني

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الإثنين إن أصولا بمليارات الدولارات مملوكة لفنزويلا وليبيا ما زالت محتجزة بشكل غير قانوني في البنوك البريطانية.

وأضافت زاخاروفا بحسب وكالة تاسا الروسية أن البنوك البريطانية كانت تحجز أيضا أصولا تعود إلى الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وعائلته، “تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الصادر في 17 مارس 2011، تم تجميد أصول عائلة القذافي وحاشيته في البنوك خارج ليبيا.

وأوضحت أن التقارير الإعلامية تشير إلى أنه تم تجميد أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، كان من المفترض في البداية إنفاق هذه الأموال لإحياء البلاد بعد الصراع.

وبحسب المتحدثة، فإن لندن تدرس رفع الحظر الجزئي عن هذه الأصول لمنح الأموال للعائلات التي تضررت من الهجمات الإرهابية.

وقالت :”الأمر كله مجرد كلمات، والحقيقة هي أن مليارات الدولارات التي تخص أشخاصًا آخرين لا تزال في البنوك البريطانية بشكل غير قانوني”.

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تعليقات

  • بسم الله الرحمن الرحيم
    قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍۢ كَبِيرٍۢ

    رد

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    ”قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍۢ كَبِيرٍۢ ”

    أكللات وأكلي مخرجات الجماع ـ االخاسئين والخاسئاات ـ والنائيين والنائيات الزركشيات ـ أكلي مخرجات الجماع = وأئمتهم
    جهزوا لهم السلاسل و قدور القطران المغلي ومضخات النار ـ

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