مشاركة أعضاء لجنة التنمية المستدامة بمجلس التخطيط بمؤتمر “الاقتصاد الأزرق تعزيز للتنمية المستدامة” بالجزائر

قام أعضاء لجنة التنمية المستدامة بمجلس التخطيط “ياسين ابوسريويل” و”عبدالسميع معمر” بالمشاركة وإدارة بعض جلسات المؤتمر الدولي الأول الموسوم بعنوان (الاقتصاد الأزرق تعزيز للتنمية المستدامة) والذي نظمته جامعات ومراكز بحثية من جمهورية الجزائر الشقيقة خلال يومي الأحد والأثنين 18 و19 يوليو 2021، ومن جامعة عمر المختار البيضاء شاركت الدكتورة فاطمة الجويفي في إدارة أحد الجلسات العلمية في اليوم الأول أيضاً.

تضمن إفتتاح المؤتمر في يومه الأول كلمة لرئيس المؤتمر “عدالة العجال” أعقبته كلمة لرئيس مجلس التخطيط الوطني ورئيس لجنة التنمية المستدامة في ليبيا مفتاح “عبدالواحد الحرير” والذي تناول فيها دور مجلس التخطيط في الاستعانة بالخبرات والكفاءات البشرية من أجل خدمة الاقتصاد والتنمية المستدامة في ليبيا.

كما تمت الإشارة أيضاً إلى أهمية موضوع المؤتمر واصفاً البحار والمحيطات بالمورد الذي لاينضب والذي يجب أن يستغل بالصورة الصحيحة بدلاً من تركه كمكب للفضلات ومياه الصرف الصحي مشيراً إلى أن العالم اليوم يعتبر البحار والنقل البحري والتجارة البينية والصيد البحري والطاقات البحرية مصادر هامة ومستدامة ومن المفترض أن تساهم بدورها في تنوع الاقتصاد الليبي .

حيث تم تخصيص اليوم الثاني لتقديم نتائج المؤتمر وتوصياته والذي تضمن إستضافة الدكتور عبدالله ونيس الترهوني الذي تناول في محاضرة امتدت لنصف ساعة الاقتصاد الأزرق من عدة جوانب وزوايا .

والجدير بالذكر أن الخبراء على موعد خلال الأيام القادمة مع المؤتمر المتوسطي الأول الموسوم بعنوان (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة) والذي ترعاه لجنة التنمية المستدامة بمجلس التخطيط الوطني في دولة ليبيا.

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