وكالة روسية: 12 مليار جنيه إسترليني من الأموال الليبية محتجزة بشكل غير قانوني في البنوك البريطانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الاثنين إن أصولا بمليارات الدولارات مملوكة لليبيا مازالت محتجزة بشكل غير قانوني في بنوك بريطانية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن البنوك البريطانية كانت تحجز أيضا أصولا تعود إلى الراحل معمر القذافي وعائلته تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الصادر في 17 مارس 2011 ، تم تجميد أصول عائلة القذافي وأقرب حاشيته في البنوك خارج ليبيا ، وشددت على حسابات الراحل معمر القذافي.

تشير التقارير الإعلامية إلى أنه تم تجميد أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة ،كان من المفترض في البداية إنفاق هذه الأموال من أجل إحياء البلاد بعد الصراع لكن الأموال لا تزال في طريقها إلى الليبين .

وبحسب المتحدثة ، فإن لندن تدرس رفع الحظر الجزئي عن هذه الأصول لمنح أموال للعائلات التي تضررت من الهجمات الإرهابية وخلصت إلى القول: كان الأمر كله مجرد كلمات الحقيقة هي أن مليارات الدولارات التي تخص أشخاصًا آخرين لا تزال في البنوك البريطانية بشكل غير قانوني وفقا لوكالة إيتار تاس الروسية.

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