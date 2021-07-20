“الصالون الاقتصادي” يُطالب الحكومة بنشر تقرير عمل “المركزي”

بعد أيام من تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، تقرير شركة “ديلويت” حول عمل المصرف المركزي بقطبيْه في طرابلس وبنغازي؛ ارتفعت الأصوات المُطالبة بعرض التقرير الذي نشرت منه البعثة الأممية في ليبيا جزءًا بسيطًا للرأي العام.

وبيّن الجزء المنشور عدم تسجيل أي ديون دولية على ليبيا إلى جانب انخفاض النقد الأجنبي بنسبة 8٪ منذ عام 2014 وهي السنة التي حدث فيها الانقسام بين المؤسسات السياسية والمالية، وذلك بعد ما تم سحب 15 مليار دينار عام 2016.

التقرير؛ أشار أيضًا إلى انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار بنسبة 300% في يناير الماضي، بعدما تم تعديل السعر الرسمي للصرف.

وأصدر الصالون الاقتصادي، وهو المؤسسة المختصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، والتي تضمّ مجموعةً خبراء ورجال الأعمال؛ بيانًا طالب فيه الحكومة بنشر نتائج التقرير ليطلع عليها الباحثون والمهتمون.

وفي بيان آخر؛ طالب أعضاء الصالون، ديوان المحاسبة والحكومة، بإيقاف أذونات التعاقد المباشرة لغرض إنشاء بعض المشاريع، لما لها من ضرر وتأثير سلبي على المال العام.

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